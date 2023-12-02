Игры
23:13, 02 декабря 2023
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Из-за сбоя пользователям облачного гейминга Nvidia начали прилетать баны

Преимущественно игрокам в Call of Duty

Пользователи сервиса облачного гейминга Nvidia GeForce NOW начали получать баны из-за неизвестного сбоя. Из-за него система античита в играх воспринимает облачный гейминг как мошенничество.

Это приводит к автоматической блокировке аккаунтов игроков, играющих, в частности, в Call of Duty. И это при том, что недавно Nvidia добавила в GeForce NOW 65 новых тайтлов, которые уже приобретены игроками на других платформах.

Судя по жалобам геймеров, пока проблема не решена.

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