Из-за сбоя пользователям облачного гейминга Nvidia начали прилетать баны

Это приводит к автоматической блокировке аккаунтов игроков, играющих, в частности, в Call of Duty. И это при том, что недавно Nvidia добавила в GeForce NOW 65 новых тайтлов, которые уже приобретены игроками на других платформах.

Судя по жалобам геймеров, пока проблема не решена.