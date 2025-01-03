Из-за Xbox Series S сверхпопулярная Black Myth: Wukong не вышла на консолях Microsoft

Опубликовано 03 января 2025, 07:591 мин.
Из-за Xbox Series S сверхпопулярная Black Myth: Wukong не вышла на консолях MicrosoftИ это печально
Black Myth: Wukong — одна из самых популярных игр последних лет, до сих пор не доступна на Xbox Series X/S, хотя изначально была заявлена для этих консолей.
Основной причиной задержки стал процесс оптимизации под слабую по современным меркам консоль Series S.
Сооснователь студии Game Science Фэн Цзи подтвердил, что главной сложностью стал скромный объём оперативной памяти Series S — всего 10 ГБ.
Разработчики столкнулись с тем, что для качественного порта на эту консоль требуется огромный опыт и время, что делает релиз пока невозможным.
Похожая ситуация ранее произошла с Baldur’s Gate 3, чей выпуск на Xbox задержался из-за обязательной поддержки Series S.
Несмотря на заверения Microsoft, что технические проблемы не играют ключевой роли, эксперты связывают отказ Game Science именно с ограничениями младшей консоли.