Издатель Call of Duty: Modern Warfare 3 пообещал в игре русскую озвучку

15:15, 10 августа 2023
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Издатель Call of Duty: Modern Warfare 3 пообещал в игре русскую озвучкуВ Steam уже открыта страница игры
На фоне опубликованного 9 августа первого сюжетного трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3 издатель, компания Activision, открыла в Steam страницу игры и сообщила о полной русской локализации.
Игра получит русскую озвучку и субтитры. Несмотря на политическую ситуацию, Activision переводит и озвучивает игры на русском языке. В частности, были локализованы Overwatch 2 и Diablo 4.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября 2023 года.