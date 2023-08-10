Издатель Call of Duty: Modern Warfare 3 пообещал в игре русскую озвучку

Игра получит русскую озвучку и субтитры. Несмотря на политическую ситуацию, Activision переводит и озвучивает игры на русском языке. В частности, были локализованы Overwatch 2 и Diablo 4.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября 2023 года.