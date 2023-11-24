Издатель GTA 6 начал приглашать разработчиков и СМИ на показ трейлера игры

22:48, 24 ноября 2023
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Издатель GTA 6 начал приглашать разработчиков и СМИ на показ трейлера игрыОдин из тестировщиков получил письмо
Тестировщик игр под ником nima02l якобы получил от студии Rockstar, издателя GTA, приглашение на показ трейлер GTA 6. Об этом он рассказал в своём аккаунте Х.
© Grand Theft Auto 6 / Rockstar
По словам тестировщика, ему пришло письмо от маркетингового отдела Rockstar, рассылаемое тестировщикам, СМИ и партнёрам. В письме, вероятно, указана дата показа, и речь идёт о начале декабря. Скорее всего, nima02l говорит о церемонии награждения в сфере игр и киберспорта The Game Awards 2023. Может быть, в рамках церемонии и будет показана новая GTA.
У полученного письма было название «Представляем следующую главу» и минимум информации с намёком на продолжение серии.