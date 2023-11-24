Издатель GTA 6 начал приглашать разработчиков и СМИ на показ трейлера игры

По словам тестировщика, ему пришло письмо от маркетингового отдела Rockstar, рассылаемое тестировщикам, СМИ и партнёрам. В письме, вероятно, указана дата показа, и речь идёт о начале декабря. Скорее всего, nima02l говорит о церемонии награждения в сфере игр и киберспорта The Game Awards 2023. Может быть, в рамках церемонии и будет показана новая GTA.

У полученного письма было название «Представляем следующую главу» и минимум информации с намёком на продолжение серии.