Издатель GTA 6 подтвердил выход игры в 2025-м и его акции выросли до исторического максимума

Опубликовано 10 февраля 2025, 07:101 мин.
Издатель GTA 6 подтвердил выход игры в 2025-м и его акции выросли до исторического максимумаЗельник довольно потирает руки
Издатель Grand Theft Auto 6, Take-Two Interactive, подтвердил, что релиз игры состоится осенью 2025 года.
Об этом заявил глава компании Штраус Зельник на встрече с инвесторами. После объявления акции Take-Two подскочили почти на 15%, достигнув рекордных $212.88 за штуку.
Предыдущий максимум был установлен в 2021 году, когда стоимость акций компании доходила до $211.44.
Аналитики отмечают, что рост связан не только с ожиданиями GTA 6, но и с перспективными франшизами Take-Two, такими как BioShock, Mafia, Borderlands и спортивными симуляторами 2K.
На фоне массовых увольнений в игровой индустрии, издатель GTA показывает уверенный рост. В отличие от Electronic Arts и Ubisoft, сокращающих расходы, компания готовится к одному из самых громких релизов десятилетия, который может значительно увеличить её капитализацию.