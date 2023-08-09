Издатель GTA 6 раскрыл ориентировочную дату выхода игры

Ожидается, что проект выйдет в течение следующих 20 месяцев, что вполне соответствует предыдущим сообщениям от инсайдеров и финансовым прогнозам компании.

Вероятно, игра будет выпущена в финансовом году Take-Two 2025, который завершается в марте 2025 года. Это указывает на потенциальный запуск в конце 2024 года, основываясь на исторических данных о релизах.

Генеральный директор Take-Two, Страусс Зельник, подтвердил ожидания компании относительно «значительного роста» в финансовом 2025 году. Эксперты полагают, что это может указывать на релиз GTA 6 в данный период.