Издатель GTA IV перевыпустит игру для современных консолей

Опубликовано 14 мая 2025, 11:151 мин.
Издатель GTA IV перевыпустит игру для современных консолейРемастер должен выйти в конце года
Rockstar Studios, издатель игры Grand Theft Auto IV, планирует переиздать проект на современных консолях, о чём сообщил известный инсайдер Tez2 на GTA Forums.
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Инсайдер рассказал, что хотя изначально обновлённая игра предназначалась для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, её релиз был отложен, и теперь ремастер ожидается к концу 2025 года. На скорый выход GTA IV указывает и то, что Rockstar в начале этого года удалила мод Liberty City Preservation Project, который позволял игрокам включить карту из GTA IV в GTA V.
Кроме того, Tez2 сообщил, что Rockstar планирует создать трёхсерийный ремейк серии игр Max Payne для консолей.
Напомним, GTA IV вышла в 2008 году с главным героем-иммигрантом Нико Белликом и первоначально была выпущена для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.