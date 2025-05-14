Игры
Опубликовано 14 мая 2025, 11:15
1 мин.

Издатель GTA IV перевыпустит игру для современных консолей

Ремастер должен выйти в конце года
Rockstar Studios, издатель игры Grand Theft Auto IV, планирует переиздать проект на современных консолях, о чём сообщил известный инсайдер Tez2 на GTA Forums.
Издатель GTA IV перевыпустит игру для современных консолей

© Rockstar Games

Инсайдер рассказал, что хотя изначально обновлённая игра предназначалась для консолей PlayStation 5 и Xbox Series, её релиз был отложен, и теперь ремастер ожидается к концу 2025 года. На скорый выход GTA IV указывает и то, что Rockstar в начале этого года удалила мод Liberty City Preservation Project, который позволял игрокам включить карту из GTA IV в GTA V.

Кроме того, Tez2 сообщил, что Rockstar планирует создать трёхсерийный ремейк серии игр Max Payne для консолей.

Напомним, GTA IV вышла в 2008 году с главным героем-иммигрантом Нико Белликом и первоначально была выпущена для PlayStation 3, Xbox 360 и PC.

Источник:GTAForums
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#игры
,
#GTA IV
,
#GTA 4
,
#Rockstar Games
,
#ремейк