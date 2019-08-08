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Издатель GTA V признался в слежке за YouTube-блогером

Для этого компания наняла частного детектива
Компания Take-Two официально заявила о том, что это она наняла частных детективов, недавно наведовавшихся к YouTube-блогеру SupMatto, после чего он решил приостановить свою деятельность на платформе.

Официальная позиция компании следующая: блогер зарабатывал деньги на том, что распространял конфиденциальную информацию и нарушал авторские права, защищенные законом. В связи с этим она имела полное право сделать то, что она сделала.

”Take Two и 2K очень серьёзно относятся к безопасности и конфиденциальности своих торговых секретов. Предпринятые действия являются результатом расследования продолжительностью 10 месяцев и того, что создатель контента зарабатывал за счет нарушения наших правил, утечки конфиденциальной информации о нашем продукте и нарушения авторских прав”, — говорится в заявлении компании.

Реакция игрового сообщества не заставила себя долго ждать и теперь пользователи Twitter массово призывают бойкотировать новую игру издательства — Borderlands 3. Таким образом игроки по всему миру проявляют солидарность по отношению к преследуемому SupMatto.

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