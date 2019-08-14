Издатель GTA V считает, что PlayStation 5 позволит добиться фотореалистичной графики в играх

По словам Зельника, новые консоли позволят разработчикам видеоигр создавать вещи, которые раньше казались фантастикой. В конечном итоге это выльется в то, что ближе к середине жизненного цикла будущих PlayStation 5 и продолжения Xbox One разработчики смогут создавать игры, неотличимые от реальности в плане графики. Но при этом он уточняет, что само собой не все игры станут фотореалистичными: многие из них, в том числе и серия Borderlands, сохранят свои уникальные визуальные стили.

По мнению руководителя Take-Two Interactive, фотореалистичность в первую очередь нужна симуляторам, таким как NBA 2K и FIFA. Напомним, что анонс следующего поколения консолей ожидается уже в 2020 году.