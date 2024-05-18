Издатель GTA VI определился с выходом игры: осень 2025 года

Опубликовано 18 мая 2024, 14:15
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Издатель GTA VI определился с выходом игры: осень 2025 годаОб этом указано в финансовом отчёте
Издательство Take-Two, владелец компании Rockstar Games, впервые офоициально озвучило срок релиза игры Grand Theft Auto 6.
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В ходе квартального отчёта представитель Take-Two сообщил, что выход GTA VI запланирован на осень 2025 года, хотя и инсайдеры, и геймерское сообщество надеялись на релиз в начале 2025.
К моменту выхода GTA VI предыдущая серия, GTA V, отпразднует своё 12-летие. На сегодняшний день это один из самых успешных проектов издателя и разработчиков франшизы — продано более 200 млн копий.