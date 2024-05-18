Издатель GTA VI определился с выходом игры: осень 2025 года

В ходе квартального отчёта представитель Take-Two сообщил, что выход GTA VI запланирован на осень 2025 года, хотя и инсайдеры, и геймерское сообщество надеялись на релиз в начале 2025.

К моменту выхода GTA VI предыдущая серия, GTA V, отпразднует своё 12-летие. На сегодняшний день это один из самых успешных проектов издателя и разработчиков франшизы — продано более 200 млн копий.