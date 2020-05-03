Издатель Hitman отдает свою шпионскую игру Deus Ex GO бесплатно

Deus Ex GO представляет из себя пошаговую головоломку, в которой геймерам предстоит сыграть за секретного агента Адама Дженсена. В игре предусмотрено порядка 50 уникальных загадок, которые гармонично вплетены в сюжет. Кроме того, головоломки, которые представлены игрой, способны настраиваться индивидуально под каждого геймера, что подразумевает уникальность каждого испытания.

Напомним, что Deus Ex GO в обычное время стоит порядка 479 рублей. Бесплатная раздача же, в свою очередь, продлится вплоть до 7 мая. Загрузить тайтл для Android можно по этой ссылке, а для устройств от Apple она доступна по этой.