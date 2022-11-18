Издатель игр Blizzard начала отвязывать номера телефонов от учётных записей геймеров из России и Белоруссии

При обращении в службу поддержки геймеры получают ответ, что ситуация вызвана санкциями. Около 50% игроков, рассказавших об отвязке номера от своей учётной записи, сообщили, что после обращения в поддержку привязать номер так и не удалось. Другие игроки говорят, что всё-таки вернули привязку.

Кроме проблем с Battle.net у тех, кто остался без привязанного номера телефона, трудности могут возникнуть и с другими играми Blizzard: Call of Duty: Modern Warfare II и Overwatch 2.

«В соответствии с предыдущими мерами по ограничению, возможность подключения SMS номера для игроков из этого региона была отключена. Это дополнительно ограничивает доступ к некоторым функциям в играх Battle.net. Я понимаю, что это неприятная новость, но у службы поддержки нет комментариев по этому поводу, всю информацию вы можете найти по ссылке выше», — опубликованный ответ поддержки Blizzard.