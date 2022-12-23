Издатель «Киберпанка» и «Ведьмака» может скоро вернуться в Россию

О намерениях студии говорит, в частности, уже записанный русский дубляж для дополнения к Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Это дополнение к игре выйдет в 2023 году.

Кроме того, CD Projekt RED продолжает вести аккаунты в российских соцсетях и сотрудничать с некоторыми российскими блогерами.

По мнению экспертов, всё это говорит о нежелании студии уйти из России навсегда, а также о намерении вернуться на российский рынок.

«Компания прекрасно осознаёт, что значительная часть их самой преданной аудитории проживает в России. Та же первая часть "Ведьмака" стала феноменом только в двух странах — в родной Польше и России, где были очень популярны оригинальные книги Анджея Сапковского из цикла "Ведьмак"», — рассказал независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.