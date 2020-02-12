Издатель легендарной Resident Evil запустил распродажу своих игр в Steam
Скидки коснулись всей серии игр Resident Evil. Так, Resident Evil 6 доступна с 75% скидкой, благодаря чему ее стоимость упала с 999 рублей до 249 рублей.
С 67% скидкой можно приобрести новинку прошлого года Resident Evil 2. Напомним, что в обычное время стоимость игры составляет порядка 1999 рублей, тогда как в рамках акции ее можно ухватить за 659 рублей.
За 659 рублей вместо прежних 1999 рублей можно приобрести еще одну прошлогоднюю новинку, а именно Devil May Cry 5.
Также компания снизила стоимость легендарного файтинга Street Fighter V. Так, вместо 699 рублей за него можно отдать всего 279 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и завершится уже 17 февраля. Ознакомиться с полным списком игр, стоимость которых упала в рамках акции, можно по ссылке.