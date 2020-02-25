Издатель Metro Exodus распродает свои игры с большими скидками

Сервис цифровой дистрибуции GOG объявил новую акцию, в рамках которой издатель Metro Exodus, а именно Deep Silver, распродает свои игры с большими скидками. Так, почти даром, а именно за 109 рублей можно ухватить [Metro](https://www.gog.com/game/metro_2033_redux) 2033 Redux, которая в обычное время стоит 419 рублей. К слову, по аналогичной цене можно купить и [Metro](https://www.gog.com/game/metro_last_light_redux): Last Light Redux.