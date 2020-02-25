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Сегодня 12:45
Издатель Metro Exodus распродает свои игры с большими скидками
Скидки достигают 80%
Сервис цифровой дистрибуции GOG объявил новую акцию, в рамках которой издатель Metro Exodus, а именно Deep Silver, распродает свои игры с большими скидками. Так, почти даром, а именно за 109 рублей можно ухватить [Metro](https://www.gog.com/game/metro_2033_redux) 2033 Redux, которая в обычное время стоит 419 рублей. К слову, по аналогичной цене можно купить и [Metro](https://www.gog.com/game/metro_last_light_redux): Last Light Redux.
По акции можно приобрести и популярную ролевую игру Pathfinder: Kingmaker - Imperial Edition Bundle, стоимость которой упала с 1424 рублей до 719 рублей.
А всего за 89 рублей можно установить квест игру Secret Files 3.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в акции, можно по этой ссылке. Стоит отметить, что предложение является временным и закончится уже 2 марта.