Издатель похвастался об успешных продажах 5 млн копий Resident Evil 4 Remake

20:57, 20 июля 2023
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Издатель похвастался об успешных продажах 5 млн копий Resident Evil 4 RemakeИ рассказал, как ещё поднимет продажи
В течение 2023 года ремейк Resident Evil 4 Remake побил собственный рекорд: продажи игры составили 5 млн копий.
В апреле игра уже поставила рекорд продаж — 4 млн копий. Студия Capcom сообщила об этом фанатам продукта и рассказала, что намерена ещё больше поднять уровень продаж.
В частности, для ремейка будет выпущен бесплатный режим виртуальный реальности, совместимый с консолями PlayStation VR2.