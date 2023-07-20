Издатель похвастался об успешных продажах 5 млн копий Resident Evil 4 Remake

В апреле игра уже поставила рекорд продаж — 4 млн копий. Студия Capcom сообщила об этом фанатам продукта и рассказала, что намерена ещё больше поднять уровень продаж.

В частности, для ремейка будет выпущен бесплатный режим виртуальный реальности, совместимый с консолями PlayStation VR2.