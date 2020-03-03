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Издатель популярного шутера Metro распродает свои игры со скидками до 80%
Акция продлится до 5 марта
Ранее мы писали о новой акции в Humble Bundle, в рамках которой серия игр Borderlands продается с большой скидкой. Однако и это еще не все распродажи, доступные в онлайн-магазине. Так, издатель популярного шутера Metro распродает свои игры со скидками до 80%.
Так, всего за 335 рублей можно ухватить Metro 2033 Redux. К слову, в обычное время игра стоит порядка 1340 рублей.
Все трейлеры игр серии Metro на русском языке
80% скидка, в свою очередь, досталась игре Metro Redux Bundle, стоимость которой упала с 2009 рублей до 401 рубля.
А всего за 104 рубля вместо прежних 419 рублей можно ухватить игру про зомби апокалипсис Dead Island Definitive Edition.
Ознакомиться с полным ассортиментом игр немецкого издателя Deep Silver, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Сама же акция продлится до 5 марта.