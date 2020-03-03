Издатель популярного шутера Metro распродает свои игры со скидками до 80%

80% скидка, в свою очередь, досталась игре Metro Redux Bundle, стоимость которой упала с 2009 рублей до 401 рубля.

А всего за 104 рубля вместо прежних 419 рублей можно ухватить игру про зомби апокалипсис Dead Island Definitive Edition.

Ознакомиться с полным ассортиментом игр немецкого издателя Deep Silver, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Сама же акция продлится до 5 марта.