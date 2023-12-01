Издатель рассказал некоторые детали о «Ведьмаке 4»

Проект имеет несколько названий: «Ведьмак 4» получил кодовое название Polaris, а после релиза игра будет называться «Ведьмак 4: Новая сага». Проект будет рассчитан не только на фанатов серии, но и на новых геймеров, которые раньше не сталкивались с игрой. По словам Калембы, издатель серии, студия CD Project Red, хочет создать новое игровое сообщество.

Он пообещал сохранить в игре свободу действий, но объяснил, что действия игроков всё же будут ограничены некоторыми рамками, как того требует повествование. Общая сюжетная канва серии сохранится, но студия хочет сделать части игры разными, потому старые игроки увидят много новшеств, в том числе более динамичный геймлей, мощный виток развития основного сюжета и более глубокое раскрытие персонажей.