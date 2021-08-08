Издатели GTA выпустят сразу три переиздания игр в 2022 году

Об этом стало известно исходя из отчета Take-Two. В опубликованных источником данных не уточняется, о каких конкретно играх идет речь. В то же время, в сети уже начали предсказывать, какой тайтл может переиздать компания. Так, предполагается, что одним из проектов может оказаться переиздание Red Dead Redemption 2 для новых приставок — PS5 и Xbox Series X/S.

Напомним, что Take-Two также намерена переиздать Kerbal Space и GTA 5 для нового поколения приставок. Помимо прочего на вторую половину года компания запланирован выход самостоятельной версии GTA Online.