Игры
Сегодня 18:06
Изображение контроллера новой PlayStation 5 появилось в сети
В целом, изменения есть, но их еще надо разглядеть
Сегодня стало известно о новом патенте Sony, который компания зарегистрировала на родине — в Японии. В нем говорится о новом фирменном контроллере компании для своей будущей приставки PlayStation 5. Само собой, схематичные изображения новинки уже стали доступны в сети.
Важно оговориться, что внешних отличий нового DualShock от актуального практически нет — единственное, на задней стороне устройства теперь вроде как не видно световой панели. Да и в целом дизайн нового контроллера стал каким-то более ровным что ли, без лишних изгибов.
При этом пользователи с портала ResetEra уже успели лоб в лоб столкнуть и сравнить иллюстрации условного DualShock 5 c DualShock нынешнего поколения. В число улучшений они отнесли малость увеличенные тачпад и триггеры. Из непонятного пользователи отметили появление пары неизвестных разъемов.