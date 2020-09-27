Известный симулятор парка аттракционов отдают бесплатно и навсегда

В RollerCoaster Tycoon 3 у игроков есть возможность самостоятельно построить парк развлечений с собственными правилами. Причем контролировать необходимо все процессы создания парка, начиная от финансов, заканчивая услугами и работниками. Стоит отметить, что тайтл имеет совместимость с современными компьютерами. Кроме того, он имеет высокое разрешение 1080p.

Напомним, что в обычное время игра продавалась за 435 рублей, тогда как сейчас ее можно установить со 100% скидкой. Раздача продлится вплоть до 1 октября 18:00 по московскому времени.