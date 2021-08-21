Just Cause, Deus Ex и другие игры разработчика продаются со скидками

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Just Cause, Deus Ex и другие игры разработчика продаются со скидкамиДо -86%
Humble bundle запустил распродажу игр известного японского разработчика Square Enix. Со скидками продаются Just Cause, Deus Ex и другие хиты.
Так, боевик с открытым миром Sleeping Dogs: Definitive Edition отдают с 85% скидкой. Ранее тайтл был доступен за 1 488 рублей, тогда как сейчас ухватить его можно всего за 223.
Life is Strange 2, в свою очередь, можно купить с 60% скидкой, то есть за 416 рублей вместо исходных 1 040.
Just Cause 3 XXL Edition, в свою очередь, и вовсе отдают дешевле 100 рублей вместо обычных 703.
Игра о роботизированном будущем Deus Ex: Mankind Divided доступа со скидкой в 85%.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке.