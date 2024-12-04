Качественные фото новой «карманной» консоли Lenovo слили в сеть

По данным Windows Central, устройство станет более доступной версией Legion Go, ориентированной на бюджетный сегмент.

В отличие от предыдущих моделей, в Legion Go S отсутствуют отсоединяемые джойстики, трекпад и подставка. Однако на корпусе справа заметен аналоговый джойстик для управления курсором, что намекает на упрощение конструкции.

Визуально устройство напоминает Steam Deck от Valve, что подтверждает популярность этого форм-фактора.

Lenovo пока официально не раскрывала деталей, но, вероятно, консоль будет менее мощной, чем флагманские Legion Go и ROG Ally X. Презентация устройства ожидается на CES в январе 2025 года.