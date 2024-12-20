Качество, а не количество: прохождение «Ведьмака 4» займет столько же времени, сколько и прошлой части

Главным героем станет Цири, а продолжительность игры будет сравнима с третьей частью. Как отметил гейм-директор Себастьян Калемба, команда ставит во главу угла качество, а не количество.

«Мы не хотим быть слугами чисел. Карта и количество заданий в «Ведьмаке 4» будут примерно такими же, как в «Дикой Охоте». Однако главная цель — создать максимально увлекательный опыт», — заявил Калемба в интервью Skill Up.

Для сравнения, сюжетная линия «Ведьмака 3» занимает более 50 часов, а с побочными заданиями — свыше 100. «Ведьмак 4» обещает аналогичный масштаб, но разработчики сосредоточатся на проработке деталей, чтобы превзойти ожидания фанатов.

Проект находится в активной стадии разработки, но выход игры состоится не раньше, чем через несколько лет.