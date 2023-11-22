Качество дорогущего контроллера DualSense Edge для PS5 оказалось на уровне «подвального Китая»

Пользователи сообщают о том, что резиновые накладки на рукоятках контроллера начинают отслаиваться и вздуваться, напоминая по качеству товары из «подвального Китая».

Эта проблема, кажется, не единична. Многие владельцы DualSense Edge делятся фотографиями своих контроллеров в социальных сетях, демонстрируя аналогичные дефекты. Отмечается, что неполадки возникают даже при обычном использовании устройства.

Ситуация вызывает недовольство среди потребителей, учитывая высокую цену геймпада. Некоторые пользователи уже обратились в Sony с просьбой о замене дефектных устройств. Компания, по сообщениям, заменяет поврежденные контроллеры на новые.

Напомним, что DualSense Edge был представлен как ответ Sony на возросший спрос на профессиональные контроллеры.

Он оснащен дополнительными кнопками и триггерами для более точного управления в играх. Однако, несмотря на положительные отзывы экспертов, проблема с рукоятками ставит под вопрос качество изготовления продукта.