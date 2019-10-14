Как бесплатно поиграть The Division 2 ограниченное время

В опубликованном в честь анонса акции трейлере демонстрируются, в числе прочего, положительные отзывы об игре от нескольких российских изданий. Но все же стоит предупредить игроков о том, что несмотря на все плюсы The Division 2, игра вряд ли в состоянии похвастаться каким-то заметно увлекательным сюжетом — проект все же рассчитан больше не интересное кооперативное прохождение в компании друзей.

Напомним, что события сиквела Tom Clancy’s The Division разворачиваются в постапокалиптическом Вашингтоне, где игроку предстоит в роли спецагента разобраться с готовящимся государственным переворотом.