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Как бесплатно поиграть The Division 2 ограниченное время
Акция начнется через 3 дня
Ubisoft выпустила официальное сообщение, в котором говорится о том, что с 17 по 21 октября абсолютно все желающие получат бесплатный доступ к кооперативному боевику Tom Clancy’s The Division 2. По словам издателя, данная акция будет доступна на всех поддерживающих игру платформах.
В опубликованном в честь анонса акции трейлере демонстрируются, в числе прочего, положительные отзывы об игре от нескольких российских изданий. Но все же стоит предупредить игроков о том, что несмотря на все плюсы The Division 2, игра вряд ли в состоянии похвастаться каким-то заметно увлекательным сюжетом — проект все же рассчитан больше не интересное кооперативное прохождение в компании друзей.
Напомним, что события сиквела Tom Clancy’s The Division разворачиваются в постапокалиптическом Вашингтоне, где игроку предстоит в роли спецагента разобраться с готовящимся государственным переворотом.
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