«Как достать соседа», GTA и Mortal Kombat: россияне назвали самые любимые игры детства

Сервис VK Play провёл опрос среди россиян с целью выяснить, какие игровые тайтлы нравились им больше остальных в школьные годы. На первом месте расположилась серия GTA — в любви ей призналось большинство опрошенных, а именно 25%.

Второе место досталось Call of Duty (16%), а третье, внезапно, разделили сразу три проекта: Mortal Kombat, Need for Speed и «Как достать соседа». Эти франшизы оказались любимыми для 14% из числа опрошенных.

Также в этом списке можно найти The Sims, Warcraft, «Героев меча и магии», «Казаков» и «Аллоды Онлайн».