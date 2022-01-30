Как купить годичную подписку PlayStation Plus со скидкой в 700 рублей

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Как купить годичную подписку PlayStation Plus со скидкой в 700 рублейИ при этом быстро
У каждого обладателя консоли от Sony PlayStation должна быть подписка PS Plus. Как минимум ради бесплатных игр на вашу консоль каждый месяц. Но отдавать полную сумму за эту подписку хочется не каждому. И мы нашли один из способов получения скидки на PS Plus.
Полная стоимость годовой подписки на PS Plus стоит 3299 рублей. Да, это не так и дорого, но ведь всегда хочется подешевле. К счастью, можно потратить некоторое время и найти желанные промокоды, которые обеспечат вам скидку. Либо вы можете перейти по ссылке и сэкономить не только, заработанные вашим трудом, 700 рублей на подписку, но и время на поиски желанных промокодов. Приятной игры!
Источник: Pepper