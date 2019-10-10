Как получить Battlefield V бесплатно на шесть дней

Так, в зависимости от того, в какую неделю игроки включат Battlefield V, они получат доступ к разным режимам сетевой игры, а вместе с ними и различные карты. Но и тут есть небольшое ограничение — режим “Отрядный захват” будет доступен абсолютно в любой день бесплатного доступа к игре.

Что интересно, DICE не планирует ограничивать игроков в доступе к сюжетной кампании — она целиком и полностью будет доступна даже на бесплатных выходных. А все заработанные награды и прогрессия, в случае приобретения полной версии, будут перенесены в нее. Уже сейчас можно скачать пробную версию Battlefield V в Origin — для консольных игроков акция, к сожалению, недоступна.