Как получить скидку 30% на сервис GeForce Now для запуска новых игр на слабых компьютерах

Для этого во время Чёрной пятницы, с 26 по 28 ноября включительно, нужно будет подключить Премиум-подписку, действующую 180 или 365 дней — на выбор. Скидка на Премиум составляет -30%. Для этого в Личном кабинете на сервисе GFN, при подключении этой подписки, нужно ввести промокод BLACKFRIDAY.

По подписке доступны такие популярные игры, как Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Battlefield и больше 1000 других игр. Благодаря подписке будут доступны все Премиум-возможности сервиса GeForce Now для запуска новых игр на слабых компьютерах.