Как санкции повлияли на уровень пиратства в России

Аналитика XYZ School показала, что в 2022 году 69% российских игроков запустили хотя бы одну пиратскую копию, а 51% стали пиратствовать чаще, чем раньше.

Уход крупных корпораций, таких как Sony и Electronic Arts, привёл к недоступности российских карт для оплаты покупок в международных магазинах, что способствует росту пиратства.

Согласно исследованию, 27% опрошенных использовали до трёх пиратских копий, а 20% имели более 10 пиратских версий игр.

Некоторые эксперты считают, что сложившаяся ситуация вызвана также усложнением экономической ситуации в стране, что заставляет людей экономить. На данный момент платформа VK Play предоставляет частичное решение проблемы, но сильно уступает зарубежным магазинам.

Среди наиболее популярных пиратских игр у российских геймеров Baldur’s Gate 3 и Atomic Heart, а также старые игры, такие как The Witcher 3 и Mass Effect.