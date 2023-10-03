Как тебе такое, Голливуд: вышла демоверсия российской игры про киборга Василия

По сюжету Василий должен воевать с агрессивными фракциям противников, пытающихся захватить контроль над планетой-тюрьмой Сигма. Игрок должен будет отправлять клонов-киборгов Василия на генерируемые миссии для сражений с мутантами, наркоманами и механизированными бойцами корпораций. Боевая система выполнена в стиле beat em up (избей их всех). Жанр игры — роуглайк-экшен (когда нужно пройти как больше уровней без проигрыша).

Демоверсия Kiborg — всего один режим и таблица рекордов. Когда выйдет стабильная версия, неизвестно. Демо доступно в Steam, Epic Games Store и VK Play. Игра выйдет не только для ПК, но и для Xbox и PlayStation.