Как только критики оценили Silent Hill f, её сразу выкатили пираты

Официально игра доступна только для тех, кто купил специальное Deluxe-издание. Но в день, когда игра должна была выйти, её уже можно было скачать с торрент-сайтов. Об этом сообщило игровое сообщество в соцсети Reddit.

Игра должна была выйти официально только 25 сентября, но пираты получили к ней доступ раньше. Это произошло из-за того, что разработчики не сделали достаточно для защиты от взлома: остановились на DRM-системах цифровых магазинов. По сообщениям, игру взломала хакерская группировка Rune, причём всего через несколько часов после того, как её можно было скачать.

Silent Hill f получила высокие отзывы от критиков: на OpenCritic проект оценили на 87 баллов из 100. В Steam 85% демка игры тоже «зашла»: было опубликовано 133 обзора, 85% из которых — положительные. Игроки хвалили атмосферу игры, красивый дизайн и интересный сюжет. Также отмечали, что игра работает стабильно, несмотря на то, что для её создания использовали очень мощный движок Unreal Engine 5.