Как в жизни: в GTA 6 волосы и борода главного героя будут расти в «реальном времени»

Ожидается, что в новой части Grand Theft Auto будет представлена динамическая система роста волос, с которой фанаты истории Артура Моргана уже знакомы. Эта механика позволит игровым персонажам отращивать волосы в течение игры.

При этом им больше не придётся для этого посещать парикмахера.

Такой подход был впервые представлен в Red Dead Redemption 2, выпущенной в 2018 году. Если Rockstar Games действительно добавит эту функцию в GTA 6, она может стать ещё одним большим шагом для серии.

Динамический рост волос добавит реализма в игру и предоставит игрокам новые возможности для ролевого воплощения и развития персонажа.