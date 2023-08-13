Как в жизни: в GTA 6 волосы и борода главного героя будут расти в «реальном времени»Но где-то мы такое уже видели…
Последние утечки о GTA 6 всё больше связывают предстоящую игру с другим популярным тайтлом от Rockstar Games — Red Dead Redemption 2.
Ожидается, что в новой части Grand Theft Auto будет представлена динамическая система роста волос, с которой фанаты истории Артура Моргана уже знакомы. Эта механика позволит игровым персонажам отращивать волосы в течение игры.
При этом им больше не придётся для этого посещать парикмахера.
Такой подход был впервые представлен в Red Dead Redemption 2, выпущенной в 2018 году. Если Rockstar Games действительно добавит эту функцию в GTA 6, она может стать ещё одним большим шагом для серии.
Динамический рост волос добавит реализма в игру и предоставит игрокам новые возможности для ролевого воплощения и развития персонажа.