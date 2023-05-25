Как живут и чем занимаются любители компьютерных игр в России

По данным свежего исследования, проведённого специалистами QIWI, более 60% геймеров совершают внутриигровые покупки. К такому выводу они пришли на основе опроса 1501 человек в возрасте от 14 до 60 лет.

При этом 66% из числа опрошенных приобретали видеоигры. Наибольшие траты на игры наблюдаются среди молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет.

31% опрошенных тратят от 1000 до 2999 рублей в месяц на свои любимые проекты, а 19% тратят более 3000 рублей. В то же время каждый второй геймер в ежемесячных тратах укладывается в 1000 рублей. При этом 45% геймеров делали пожертвования стримерам.

QIWI также провела анализ игровых привычек разных возрастных групп и составила портрет среднестатистического геймера в РФ: это мужчина с высшим образованием и средним доходом, женат и имеет детей.

Он играет каждый день после работы уже более 5 лет и это хобби помогает ему снимать эмоциональное напряжение.