Какая видеокарта AMD сопоставима с мощностью PS5 Pro уже сейчас

Но какая видеокарта AMD может соперничать с такой мощностью уже сейчас? По сути, сопоставимыми могут быть модели серии Radeon RX 7000, использующие архитектуру RDNA 3.

Эти карты предлагают схожую производительность, что делает их идеальными кандидатами для сравнения с новой консолью.

В частности, Radeon RX 7900 XT и RX 7900 XTX могут предложить сравнимую производительность благодаря своему количеству терафлопс, которое также оценивается в районе 35-40.

Более того, эти модели поддерживают современные технологии, такие как трассировка лучей и переменная скорость затенения, что делает их привлекательными для игроков, ищущих альтернативу консолям в мире ПК.