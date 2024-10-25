Какие игры с Xbox останутся эксклюзивными и не появятся на PlayStation

По данным инсайдера eXstas1s, порты игр с Xbox Series X/S на PlayStation 5 были замедлены после негативного отклика на быстрый релиз игры «Indiana Jones and the Great Circle» для PS5. Хотя порты не отменены, их разработка была приостановлена.

Вместе с этим, стало известно, что такие популярные франшизы, как Halo и Gears of War, по-прежнему останутся эксклюзивами Xbox.

Microsoft не планирует выпускать эти игры на PlayStation в обозримом будущем. Ситуация с релизом некоторых крупных игр на консоли Sony может измениться, но конкретно Halo и Gears of War остаются красной линией, которую Microsoft не собирается пересекать.

Таким образом, владельцы PlayStation пока не могут рассчитывать на появление этих знаковых игр, хотя политика Microsoft в отношении эксклюзивности может продолжать меняться.