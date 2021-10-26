Какие игры тормозят из-за установленного в системе uTorrent

Если у вас вдруг наблюдались проблемы в шутерах и песочницах Ubisoft, это все может быть связано с тем, что вы пользуетесь Discord, или Skype, или uTorrent. Компания опубликовала статью, в которой рассказала про приложение, которые работают на фоне и могут тормозить игры, запущенные на компьютерах в данный момент.



Среди них: торрент-клиенты BitTorrent, uTorrent, приложения для общения Skype, Discord и TeamSpeak, VPN сервис Hamachi и многие другие. Полный список приложений можно посмотреть по ссылке в источнике.