Какие ИИ-улучшалки от видеокарт NVIDIA получит грядущая карманная консоль Nintendo Switch 2

07:48, 20 октября 2023
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Какие ИИ-улучшалки от видеокарт NVIDIA получит грядущая карманная консоль Nintendo Switch 2Они позволят новинке обойти PS5 и Xbox Series
Грядущая консоль Nintendo Switch 2 будет поддерживать технологию NVIDIA DLSS 3.5 Ray Reconstruction.
Это делает новую консоль бренда более продвинутой в области трассировки лучей по сравнению с PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
В свежем подкасте, опубликованном инсайдером Nate the Hate, подтверждается, что следующая консоль Nintendo будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5 AI-powered Ray Reconstruction.
Эта технология значительно улучшает качество трассировки лучей. Качество отражения будет в основном зависеть от используемых денойзеров, но, вероятно, превзойдёт возможности актуальных PlayStation 5 и Xbox Series X/S в будущем.
Напомним, что полноценный анонс свежей консоли намечен на 2024 год. Более точная дата ожидается в ближайшее время.