Какие ИИ-улучшалки от видеокарт NVIDIA получит грядущая карманная консоль Nintendo Switch 2

Это делает новую консоль бренда более продвинутой в области трассировки лучей по сравнению с PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В свежем подкасте, опубликованном инсайдером Nate the Hate, подтверждается, что следующая консоль Nintendo будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5 AI-powered Ray Reconstruction.

Эта технология значительно улучшает качество трассировки лучей. Качество отражения будет в основном зависеть от используемых денойзеров, но, вероятно, превзойдёт возможности актуальных PlayStation 5 и Xbox Series X/S в будущем.

Напомним, что полноценный анонс свежей консоли намечен на 2024 год. Более точная дата ожидается в ближайшее время.