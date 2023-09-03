Какие карманные консоли стоит покупать в 2023 году

Так, например, для любителей классики есть PS Vita Slim от Sony. Эта консоль, благодаря возможности прошивки и поддержке эмуляторов, не теряет своей актуальности, несмотря на свой «возраст».

В свою очередь Nintendo Switch Lite также продолжает радовать поклонников. Её главное преимущество — гибкость выбора игр и возможность запуска эмуляторов. С 8-ядерным процессором NVIDIA Tegra X1, эта консоль даже в 2023 году остаётся в тренде.

Для тех, кто ищет что-то новое и мощное, стоит обратить внимание на Steam Deck. Эта консоль предоставляет доступ к огромной библиотеке Steam-игр и является одной из самых производительных на рынке.

Любители роскоши могут выбрать ONEXPLAYER 2 Pro. С 8-ядерным процессором Ryzen 7 7840U и высоким разрешением экрана, эта консоль предлагает достойный игровой опыт.