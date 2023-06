Какие видеоигры наиболее популярны у россиян

Второе место в рейтинге заняла The Elder Scrolls V: Skyrim, в то время как третья строчка досталось Mass Effect 3.

Опрошенные также выделили такие проекты, как Dota 2, Heroes of Might and Magic III, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed II, World of Warcraft, Dishonored 2 и Red Dead Redemption 2.

Среди консольных игр первое место заняла The Last of Us. Также популярными тайтлами среди российских геймеров стали Bloodborne и God of War III.

Также в консольном рейтинге присутствуют такие тайтлы, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild, серия игр Mortal Kombat, Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, снова «Ведьмак 3: Дикая Охота, Uncharted 4: A Thief’s End и Fable 2.

Что же до мобильных пользователей, то они назвали в числе любимых игр Genshin Impact, а также Call of Duty: Mobile, Brawl Stars, PUBG Mobile и Clash of Clans.