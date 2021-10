Какие вирусы опасны для любителей компьютерных игр

Так, по словам специалистов по информационной безопасности Avast, существует несколько видов соответствующих вредоносов. Первая серьёзная угроза — вирус BloodyStealer, который помимо кражи личных данных, ворует также и игровые аккаунты, пишет РГ со ссылкой на экспертов.

Путём обмана забираются учётные записи в таких сервисах как Bethesda, EA Origin, Epic Games Store и Steam. При этом злоумышленники редко сами пользуются ими — чаще всего они продают их на сторонних площадках.

Вторым распространённым вирусом, нацеленным на игроков, был назван Crackonosh. Специалисты обнаружили его летом 2021 года — зловред «вшивался» в пиратские версии популярных игр. В отличие от BloodyStealer, этот вредоносный софт использует компьютер жертвы для майнинга криптовалюты Monero.

Сообщается, что Crackonosh встретился во «взломанных» версиях NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5, The Sims 4 Seasons, Euro Truck Simulator 2, The Sims 4, Fallout 4 GOTY и т.д.