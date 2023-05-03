Какие жанры видеоигр полезны при стрессе

По словам специалиста, игры этих жанров позволяют игрокам безопасно избавиться от накопленных негативных эмоций и агрессии, применяя их в виртуальной реальности.

Короткова отметила, что аркады и головоломки также могут быть полезными для снятия стресса. Загадки и интеллектуальные задачи активируют парасимпатическую часть вегетативной нервной системы, что снижает выброс адреналина и других «гормонов стресса».

Однако психолог предупреждает, что использование видеоигр для снятия стресса не должно становиться привычкой. Злоупотребление играми может привести к зависимости, аналогичной алкогольной или наркотической.

Важно помнить, что игровые проекты являются лишь временным средством обезболивания, а решение проблемы необходимо искать в других методах избавления от стресса.