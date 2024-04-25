Какое железо должно быть у PS5 Pro для запуска современных игр в 60 fps

Ожидается, что GPU в PS5 Pro будет примерно на 45% мощнее, чем в базовой модели PS5. Это должно обеспечить плавную работу игр в разрешении 4K с частотой кадров 60 fps даже в тех случаях, когда текущая версия консоли прибегает к агрессивному динамическому масштабированию разрешения.

Среди игр, которые заметно выиграют от повышенной производительности:

Те, что широко используют технологию масштабирования AMD FSR 2 (Star Wars Jedi Survivor, Avatar Frontiers of Pandora, Final Fantasy VII Rebirth).

Игры с размытым изображением в режиме высокой производительности (Final Fantasy XVI, Immortals of Aveum).

Игры с поддержкой VRR (God of War Ragnarok, Insomniac's Spider-Man 2, Ratchet and Clank: Rift Apart и другие).

Важно отметить, что игры с фиксированным разрешением и стабильной частотой 30 или 60 кадров не получат существенной выгоды без специальных патчей для PS5 Pro.

Эксперты Digital Foundry считают, что прирост мощности GPU в 45% потенциально обеспечит плавную картинку в сложных графических сценах. PS5 Pro позволит насладиться современными играми во всей красе и оправдывает свое существование.

Официальных данных о PS5 Pro пока нет, но, судя по слухам о выходе до конца года, анонс может состояться в ближайшем будущем.