Какую игру создатели Half-Life и Dota 2 выпустят следующей

Опубликовано 17 мая 2024, 08:02
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Какую игру создатели Half-Life и Dota 2 выпустят следующейПоявились интересные подробности
Датамайнер Максим Полетаев, известный под псевдонимом Gabe Follower, раскрыл подробности о следующей игре Valve, создателей Half-Life, Counter-Strike, Dota, Team Fortress, Portal и Left 4 Dead.
По словам инсайдера, новый проект называется Deadlock. Ранее он был известен как Neon Prime и Citadel.
Это соревновательный героический шутер от третьего лица с сражениями на обширной карте в формате «6 на 6». Персонажи используют способности и предметы, а также присутствуют механики из жанра tower defense.
Датамайнер описывает геймплей Deadlock как «стремительный» и называет игру смесью Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и Orcs Must Die.
Антураж игры сочетает фэнтези и стимпанк: волшебники, странные существа, роботы и рельсы в небе, напоминающие BioShock Infinite. К сожалению, пока что сроки анонса и выпуска Deadlock неизвестны.