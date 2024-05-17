Какую игру создатели Half-Life и Dota 2 выпустят следующей

По словам инсайдера, новый проект называется Deadlock. Ранее он был известен как Neon Prime и Citadel.

Это соревновательный героический шутер от третьего лица с сражениями на обширной карте в формате «6 на 6». Персонажи используют способности и предметы, а также присутствуют механики из жанра tower defense.

Датамайнер описывает геймплей Deadlock как «стремительный» и называет игру смесью Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite и Orcs Must Die.

Антураж игры сочетает фэнтези и стимпанк: волшебники, странные существа, роботы и рельсы в небе, напоминающие BioShock Infinite. К сожалению, пока что сроки анонса и выпуска Deadlock неизвестны.