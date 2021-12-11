Какую консоль покупают чаще — PlayStation 5 или Xbox Series X/S?

Оказалось, что японская игровая приставка продолжает пользоваться наибольшим спросом, даже несмотря на заметный дефицит. Так, в период с октября по ноябрь 2021 года DFC Intelligence опросила ряд пользователей, которые прямо заявили — они по-прежнему сильно склоняются к покупке PS5 и Nintendo Switch.

Что интересно, в то же время игроки открыто признают, что онлайн-сервисы Microsoft и её текущая библиотека игр для Xbox Series лучше, чем у PS5.