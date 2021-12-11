Какую консоль покупают чаще — PlayStation 5 или Xbox Series X/S?Одна консоль популярнее другой более чем в 1,5 раза
Оказалось, что японская игровая приставка продолжает пользоваться наибольшим спросом, даже несмотря на заметный дефицит. Так, в период с октября по ноябрь 2021 года DFC Intelligence опросила ряд пользователей, которые прямо заявили — они по-прежнему сильно склоняются к покупке PS5 и Nintendo Switch.
Что интересно, в то же время игроки открыто признают, что онлайн-сервисы Microsoft и её текущая библиотека игр для Xbox Series лучше, чем у PS5.
Результаты несколько удивительны, учитывая, что по большинству аспектов потребители оценивают системы как довольно похожие <...> Основное преимущество PlayStation 5 — более высокая воспринимаемая графика и мощность по сравнению с библиотекой и онлайн-сервисами с более высоким рейтингом для Xbox.
Если приводить ответы опрошенных в виде цифр, то всего лишь 26% потребителей, не обладающих Xbox Series X, заявили о желании покупать консоль. Для сравнения, у PlayStation 5 таких игроков 42%.