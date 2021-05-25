«Калькулятор» для консоли Nintendo Switch обогнал по оценкам новейшую Assassin's Creed Valhalla

Разумеется, всё это сарказм и баловство. Новинка для портативной консоли Nintendo — это самый обыкновенный инженерный калькулятор. Да и текст некоторых рецензий позволяет понять шутливость авторов. «В нём так много твистов за последние полчаса. Я впечатлён тем, как далеко зашли разработчики. Они ничего не приберегли для продолжения, которое определенно выйдет» — написал пользователь LamontRaymond.