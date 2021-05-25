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«Калькулятор» для консоли Nintendo Switch обогнал по оценкам новейшую Assassin's Creed Valhalla
Получилась достаточно забавная ситуация
Несколько недель назад для Nintendo Switch вышло приложение «Калькулятор». В отличие от iOS, Android и прочих систем, эта версия вполне стандартного инструмента продаётся за деньги, а именно 809 рублей.
Менее чем за месяц проект успел набрать огромное число положительных рецензий и оценок. Так, на основе 428 мнений, общая оценка «Калькулятора» для Nintendo Switch на Metacritic составляет 9,2 балла из 10. Это позволило приложению обойти такие тайтлы как Mario 3D World, Marvel's Spider-Man, Final Fantasy 7 Remake и Assassin's Creed Valhalla.
Разумеется, всё это сарказм и баловство. Новинка для портативной консоли Nintendo — это самый обыкновенный инженерный калькулятор. Да и текст некоторых рецензий позволяет понять шутливость авторов. «В нём так много твистов за последние полчаса. Я впечатлён тем, как далеко зашли разработчики. Они ничего не приберегли для продолжения, которое определенно выйдет» — написал пользователь LamontRaymond.