Карма настигла: в США спекулянты начали продавать PS5 дешевле официальной цены от безысходности

Однако, судя по всему, Sony всё же смогла наладить производство и нормализовать ситуацию. На это намекает ряд факторов.

Один из них — положение спекулянтов. Пользователи Reddit заметили, что перекупщики в США начали снижать цены на PlayStation 5, причём до уровня ниже рекомендуемой розничной цены в $500 долларов, предлагая приставки за $400.