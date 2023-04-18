Карма настигла: в США спекулянты начали продавать PS5 дешевле официальной цены от безысходности

Карма настигла: в США спекулянты начали продавать PS5 дешевле официальной цены от безысходностиЭто не может не радовать
С момента релиза PlayStation 5, поставки приставки страдали из-за дефицита полупроводников, вызванного пандемией COVID-19. Ситуацию усугубляли перекупщики, которые скупали дефицитные консоли для перепродажи.
Однако, судя по всему, Sony всё же смогла наладить производство и нормализовать ситуацию. На это намекает ряд факторов.
Один из них — положение спекулянтов. Пользователи Reddit заметили, что перекупщики в США начали снижать цены на PlayStation 5, причём до уровня ниже рекомендуемой розничной цены в $500 долларов, предлагая приставки за $400.
Таким образом они пытаются избавиться от товара и хотя бы частично покрыть убытки.
Многие комментаторы на Reddit подчёркивают, что предпочтут купить консоль в магазине, чтобы получить официальную гарантию и проучить перекупщиков.