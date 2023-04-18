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19:59, 18 апреля 2023
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Карма настигла: в США спекулянты начали продавать PS5 дешевле официальной цены от безысходности

Это не может не радовать

С момента релиза PlayStation 5, поставки приставки страдали из-за дефицита полупроводников, вызванного пандемией COVID-19. Ситуацию усугубляли перекупщики, которые скупали дефицитные консоли для перепродажи.

Однако, судя по всему, Sony всё же смогла наладить производство и нормализовать ситуацию. На это намекает ряд факторов.

Один из них — положение спекулянтов. Пользователи Reddit заметили, что перекупщики в США начали снижать цены на PlayStation 5, причём до уровня ниже рекомендуемой розничной цены в $500 долларов, предлагая приставки за $400.

Карма настигла: в США спекулянты начали продавать PS5 дешевле официальной цены от безысходности
Reddit

Таким образом они пытаются избавиться от товара и хотя бы частично покрыть убытки.

Многие комментаторы на Reddit подчёркивают, что предпочтут купить консоль в магазине, чтобы получить официальную гарантию и проучить перекупщиков.

Источник:Reddit
Теги:
#PlayStation 5
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#SONY
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