Карманная игровая консоль Valve Steam Deck будет совместима с Windows 11

Для этого в Steam Deck будет добавлена опция TPM — Trusted Platform Modules. Поскольку Steam Deck по умолчанию работает на SteamOS, пользовательской версии Linux, новая опция позволит не просто поддерживать Windows 11, но полностью переводить консоль под управление этой ОС. По словам Грега Кумера, дизайнера Valve Steam Deck, компания так много внимания уделяла поддержке Windows 10, что и не вникала в то, что совсем скоро Windows 11 станет полноценной пользовательской системой. Также он отметил, что что Valve сотрудничает с AMD, чтобы убедиться, что TPM поддерживается на уровне BIOS, и что Steam Deck действительно готов к поддержке Windows 11.

Между тем для Valve важна эта разработка — чтобы создать из Steam Deck уверенного конкурента Xbox. Как отмечает источник, без этого новшества многие модные игры, скорее всего, не будут работать на приставке. Тем более это касается игр с античитом. По словам разработчиков, поддержка Windows решает вопросы совместимости, но добавляет работы, в частности, по переработке интерфейса, неприспособленного к новым 7-дюймовым экранам.

Отмечается, что несмотря на трудности, компания намерена предложить Valve Steam Deck с поддержкой Windows 11 в конце этого года