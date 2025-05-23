Карманная консоль AYANEO Flip DS получит Ryzen AI 9 HX 370 — производительность вырастет, батарея нет

Это принесёт заметный прирост производительности за счёт увеличенного числа ядер и улучшенной графики: 12 ядер Zen5 и 16 блоков RDNA 3.5 против 8/12 у текущей версии. Однако обновление чипа не решает главную проблему Flip DS — автономность.

В отличие от конкурентов вроде ROG Ally и MSI Claw с 80 Вт·ч аккумуляторами, Flip по-прежнему использует 45 Вт·ч батарею. AYANEO утверждает, что благодаря ограничению мощности чипа до 28 Вт, такого объёма достаточно, но по факту это означает слабую автономность.

Останется ли охлаждение прежним и появится ли модель с увеличенной батареей — неизвестно. Учитывая привычку AYANEO «рефрешить» устройства минимальными усилиями, серьёзных доработок ждать не стоит.

Цена пока не объявлена, но текущая версия Flip стоит от $930, а новый HX 370 явно не из дешёвых. Так что ожидаемое удорожание — вопрос времени.